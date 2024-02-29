2024-02-29 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال. وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “دعم الحكومة المستمر لكل الخطوات التي من شأنها أن تعمل على تطوير الكرة العراقية، من خلال دعم المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات وزجها في بطولات ومعسكرات […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد لدرجال أهمية الارتقاء بمستوى الدوري العراقي أولاً على ايرث نيوز.