العراق واليابان يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير شبكات وقدرات المنظومة الكهربائية
2024-02-29 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز
ايرث نيوز/ رعى وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تويوتا اليابانية، لتطوير شبكات وقدرات المنظومة الكهربائية، بحضور السفير الياباني في العراق.وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “تنص المذكرة على قيام الشركة اليابانية بتمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين […]
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