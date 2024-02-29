2024-02-29 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رعى وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ‏تويوتا اليابانية، لتطوير شبكات وقدرات المنظومة الكهربائية، بحضور السفير ‏الياباني في العراق.‏وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “تنص المذكرة على قيام الشركة اليابانية بتمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة ‏في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين […]

ظهرت المقالة العراق واليابان يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير شبكات ‏وقدرات المنظومة الكهربائية أولاً على ايرث نيوز.