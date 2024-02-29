2024-02-29 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

عقد وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، يوم الخميس، اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع، مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية، والمستثمر في مشروع معسكر الرشيد. وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره كبار ضباط الوزارة، مناقشة تأهيل قاعدة الحبانية الجوية بدلاً من قاعدة السلام الجوية.

ظهرت المقالة وزير الدفاع ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يبحثان تأهيل قاعدة الحبانية الجوية أولاً على ايرث نيوز.