2024-02-29 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، اليوم الخميس، مع رئيس لجنة الصداقة الأرمنية العراقية، رستم باكويان، تعزيز آفاق التعاون والشراكة بين البلدين.وذكر بيان لمكتب شاخوان وتلقته ايرث نيوز، انه استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد رئيس لجنة الصداقة الأرمنية العراقية رستم باكويان، وحضر اللقاء عدد من النواب ومستشار رئيس الوزراء، خلف خدر سنجاري”. واضاف […]

ظهرت المقالة العراق وأرمينيا يناقشان افاق التعاون على المستوى البرلماني والسياسي والإقتصادي والثقافي أولاً على ايرث نيوز.