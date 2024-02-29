2024-02-29 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفذت محافظة بغداد، اليوم الخميس، حملة كبرى لتبليط عدد كبير من الطرق الرئيسة والفرعية والثانوية لمناطق عدة في أطراف بغداد. وأوضح بيان لقسم الاعلام والاتصال الحكومي وتلقته ايرث نيوز ان “الملاكات الهندسية في قسم الشؤون البلدية، وحسب توجيهات محافظ بغداد السيد عبد المطلب العلوي، شرعت بتنفيذ مشاريع اكساء الطرق الرئيسة والفرعية في قضائي […]

ظهرت المقالة محافظة بغداد تنفذ حملة كبرى لتبليط طرق عدة في الأقضية والنواحي أولاً على ايرث نيوز.