السوداني: أهمية الارتقاء بمستوى الدوري العراقي وتأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية

2024-02-29 18:30:02 - المصدر: الفرات نيوز



••••••••••

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عدنان درجال.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة المستمر لكل الخطوات التي من شأنها أن تعمل على تطوير الكرة العراقية، من خلال دعم المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات وزجها في بطولات ومعسكرات تدريبية خارجية؛ من أجل اكتساب الخبرة ورفع مستوى الأداء، وكذلك تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية في مختلف مناطق البلد.

وشدد سيادته على أهمية الارتقاء بمستوى الدوري العراقي، لاسيما بعد توقيع مذكرة تفاهم وعقد الشراكة مع رابطة الدوري الإسباني (لاليغا)، التي تضمنت رعاية الدوري العراقي للمحترفين، وتطوير المواهب الكروية، بالإضافة إلى رفع خبرات العاملين في الأندية.

