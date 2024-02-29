2024-02-29 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

وزيرة الهجرة تتفقد الأسر النازحة جراء التصحر بقضاء الچبايش في ذي قار تفقدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اليوم الخميس، الأسر التي نزحت جراء التصحر والجفاف في قضاء الچبايش في محافظة ذي قار، واستمعت إلى مشاكل النازحين بهدف إيجاد حلول لها بأسرع وقت ممكن. والتقت السيدة جابرو، بقائممقام قضاء الجبايش السيد كفاح […]

ظهرت المقالة الهجرة تدعو المنظمات الدولية إلى العمل على إغاثة النازحين جراء التصحر أولاً على ايرث نيوز.