2024-02-29 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن جهاز الأمن الوطني اليوم الخميس، عن حصيلة أهم العمليات النوعية لجهاز الأمن الوطني خلال الشهر الحالي. وذكر بيان لإعلام الجهاز تلقته إيرث نيوز انه تم اعتقال “(40) متهماً بالإرهاب و(37) تاجراً بالمخدرات فضلاً عن عمليات أخرى هي أبرز العمليات النوعية التي نفذها جهاز الأمن الوطني خلال شهر شباط 2024 بمختلف محافظات البلاد”. وأشار البيان […]

ظهرت المقالة الأمن الوطني يعلن حصيلة أهم عملياته خلال شباط أولاً على ايرث نيوز.