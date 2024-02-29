2024-02-29 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

عقد مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات اجتماعه الدوري برئاسة المهندس بسام سالم حسين يوم الثلاثاء ٢٧/ ٢/ ٢٠٢٤ وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع. حيث صادق المجلس على قرار تخصيص الرقم الوطني الموحد للطوارئ الذي سينهي التشتت في استخدام عدد من أرقام الطوارئ كما يسهل تلقي التبليغات وسرعة الاستجابة لها ومتابعة فعاليات الإجراءات […]

ظهرت المقالة مجلس المفوضين يصادق على الرقم الوطني الموحد للطوارئ أولاً على ايرث نيوز.