بالتفاصيل.. مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان نور الدين ويسي يؤكد على أهمية زيارة مسرور بارزاني إلى واشنطن

2024-02-29 18:45:50 - المصدر: وكالة أنباء العالم العربي

أكد نور الدين ويسي، مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، على أهمية زيارة مسرور بارزاني إلى واشنطن، مشيراً إلى أنها تأتي في ظلّ ظروف إقليمية ودولية مهمة، خاصةً مع تصاعد المطالبات العراقية بانسحاب قوات التحالف الدولي.

علاقات تاريخية

صرح ويسي أن الزيارة تهدف إلى مناقشة العلاقات "التاريخية والخاصة" بين كردستان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بحث المشاكل الحالية بين أربيل وبغداد.

ملف النفط

من بين القضايا الرئيسية التي سيبحثها بارزاني مع المسؤولين الأمريكيين مسألة تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية. اتفق الجانبان على ضرورة استئناف تصدير النفط بصورة عاجلة وإزالة كافة المعوقات أمام هذه المسألة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

تهدف الزيارة أيضاً إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات الأمريكية في إقليم كردستان.

مخاوف من فراغ أمني

نفى ويسي أن تكون المطالبات العراقية بانسحاب القوات الأمريكية هي السبب وراء دعوة بارزاني لزيارة واشنطن. مع ذلك، ناقشت المباحثات بقاء أو مغادرة قوات التحالف.

وأعرب ويسي عن مخاوفه من حدوث فراغ أمني بعد مغادرة القوات الأمريكية، مؤكداً على أن داعش وغيرها من المجموعات الإرهابية تشكل خطراً على أمن العراق وكردستان.

ضمانات أمنية

من المتوقع أن يطلب بارزاني من الجانب الأمريكي دعم النظام الفيدرالي في العراق وإقليم كردستان، والتأكيد على المبادئ الدستورية لحلّ المشاكل بين أربيل وبغداد.

أضاف ويسي:

"هذه الزيارة هي الأولى لرئيس وزراء إقليم كردستان إلى واشنطن بصفته رئيس حكومة الإقليم منذ توليه المنصب عام 2019".

"تأتي أهمية الزيارة أيضا في هذا الوقت الذي نمر فيه بمستجدات كبيرة الأهمية في العراق وفي المنطقة، خصوصا وأن هناك مناقشات وأحاديث في العراق، وداخل أروقة البرلمان العراقي، متعلقة بضرورة مغادرة قوات التحالف والقوات الأميركية العراق".

"هناك مخاوف كثيرة جدا، وهناك تحديات أمنية كبيرة على العراق وعلى إقليم كردستان، لأن التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش الإرهابي ما زالت مستمرة".

"داعش وغيرها من المجموعات الإرهابية يشكلون خطرا على الوضع الأمني في العراق وفي إقليم كردستان، والفراغ الذي ستتركه القوات الأميركية وقوات التحالف لن تملأه القوات العراقية أو الجيش العراقي".

"ولهذا نرى بأن وجود القوات الأميركية وقوات التحالف ضروري جدا".

"الضمانات هي دعم النظام الفيدرالي الاتحادي في العراق ودعم الكيان الفيدرالي في إقليم كردستان وهو كيان دستوري، وعدم المساس بما اتفق عليه من مبادئ دستورية يجب الارتكاز إليها في حل المشاكل الموجودة بين الطرفين، وهذا هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار العراق والمنطقة".

"وزير الخارجية الأمريكي كان صريحا جدا في دعم إقليم كردستان وفي التأكيد على أن يكون إقليم كردستان قويا، ضمن العراق الفيدرالي، وقد أكد عدة مرات على هذه النقاط، وهو ما نعتبره ضمانة جيدة".

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد على أهمية زيارة بارزاني إلى واشنطن، وتسلط الضوء على المخاوف المشتركة من فراغ أمني بعد انسحاب قوات التحالف.