التقاعد الوطنية تطلع مجموعة من طلبة القانون على مفاصلها

2024-02-29 19:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأطلعت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، مجموعة من طلبة القانون للدراسات العليا على مفاصلها.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، استقبل وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار طلبة الدراسات العليا في كلية القانون جامعة النهرين اليوم الخميس، خلال زيارتهم الميدانية للاطلاع والتعرف على مفاصل الهيئة وآلية العمل والنظم الإلكترونية المستخدمة في ادارة وترويج المعاملات التقاعدية".ونبه، بأنه "أثنى الوفد الزائر لهيئة التقاعد الوطنية على جودة الأنظمة المستخدمة وانسيابية إدخال المعلومات وسرعة إنجاز المعاملات".