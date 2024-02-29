محافظة بغداد تنفذ حملة لإكساء الطرق بعدد من الأقضية والنواحي

2024-02-29 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنفذت محافظة بغداد، اليوم الخميس، حملة لإكساء عدد من الطرق الرئيسة والفرعية والثانوية في أقضية ونواحي أطراف بغداد.وأوضح قسم الاعلام والاتصال الحكومي التابع للمحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الملاكات الهندسية في قسم الشؤون البلدية وحسب توجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، شرعت بتنفيذ مشاريع إكساء الطرق الرئيسة والفرعية في قضاءي سما الكاظمية والزوراء ونواحي الوحدة والنهروان والمأمون وبوابة السلام ضمن قضاء أبي غريب".وأضاف البيان، أن "عمليات الإكساء شملت منطقة الحميدية في قضاء الزوراء إضافة إلى إنشاء مشبكات لتصريف مياه الأمطار"، لافتا، إلى أنه "في قضاء سما الكاظمية حققت ملاكات المحافظة نسب إنجاز متقدمة في عمليات إكساء محلة 432 الزراعية وشارع الغاز والدولعي ومناطق الدهوي والوقف القادري كما تضمن العمل إكساء المقرنص على جوانب الطرق".وأشار البيان، إلى أن "ملاكات المحافظة أنجزت 50 بالمئة من عمليات إكساء شارع حي تل أسود الرئيسي في ناحية المأمون، وعدد من الشوارع في ناحية النهروان وقرية عشرة بناحية الوحدة وتحقيق نسب إنجاز متقدمة في إكساء طرق مناطق وقرى الصويخان والمعامير والزودة وشوارع شاهر والمفتية والخليفة في ناحية بوابة السلام".وأكد البيان، أن "هذه المشاريع تأتي بناءً على خطة متكاملة لمحافظة بغداد لشمول أكبر عدد ممكن من الشوارع الرئيسة والفرعية والثانوية بعموم مناطق العاصمة بالخدمات وعمليات الإكساء وفق المواصفات المطلوبة خدمة لأهالي تلك المناطق".