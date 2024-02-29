2024-02-29 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط (16) براد محملة بمادة (الدجاج) سببت هدراً بالمال العام بقيمة (522,000,000) خمسمائة واثنان وعشرون مليون دينار.وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط برادات عدد (16) خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب”. وأضاف “ومن خلال كشف البضاعة وتدقيق […]

ظهرت المقالة سبب هدراً بأكثر من نصف مليار.. منفذ أم قصر الشمالي يضبط 16 برادًا محمل بمادة الدجاج أولاً على ايرث نيوز.