2024-02-29 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكّد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وإكمال الاستحقاقات الدستورية وفقا للتفاهمات بين الأطراف السياسية. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز أنه “استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر السلام ببغداد، رئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي بحضور […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبرلمان أولاً على ايرث نيوز.