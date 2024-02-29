طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة الإمارات واليمن

2024-02-29 20:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن تسمية طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة منتخبي الإمارات واليمن ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وسيتألف الطاقم التحكيميّ من (مهند قاسم) حكماً للساحة يساعده كل من (واثق مدلل) و (أحمد صباح)، بينما سيكون الحكم (يوسف سعيد) حكماً رابعاً.

وستقام المباراة في دولةِ الإمارات يوم 21 من شهر آذار المُقبل.



