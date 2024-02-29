طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة منتخبي الإمارات واليمن

2024-02-29 21:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واعسمت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، طاقماً تحكيمياً عراقياً لقيادة مباراةِ منتخبي الإمارات واليمن ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.وذكر بيان للجنة، أن "الطاقم التحكيمي لمباراة الإمارات واليمن ضم مهند قاسم حكماً للساحة، يساعده كل من واثق مدلل وأحمد صباح، فيما سيكون يوسف سعيد حكماً رابعاً".وأضافت اللجنة، أن "المباراة ستقام في الإمارات يوم 21 من شهر آذار/ مارس المُقبل".