السوداني لمحافظ وحكومة ذي قار: المحافظة قصة نجاح باهرة وسنمول مشاريع كبيرة لها

2024-02-29 21:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل محافظ ذي قار ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة

••••••••••

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، محافظ ذي قار السيد مرتضى الإبراهيمي، ورئيس مجلس المحافظة السيد عبد الباقي العمري، بالإضافة إلى أعضاء المجلس.

وبارك السيد رئيس مجلس الوزراء، للحضور نيلهم ثقة المواطنين بعد توقف استمر 10 سنوات، مشدداً على أن أبناء محافظاتنا يتطلعون إلى واقع أفضل لمحافظاتهم.

وأكد سيادته أن المسؤولية في ذي قار تختلف عن باقي المحافظات، حيث شهدت تظاهرات مطلبية واسعة، مبيناً أن الأمن والاستقرار والخدمات والعدالة وفرص العمل حقوق لا جدل فيها، مبيناً أن ذي قار تشكل قصة نجاح جاهزة لمن يستثمرها، وهي سائرة على الطريق الصحيح.

وشدد السيد السوداني أنّ المسؤولية تضامنية بين أعضاء مجلس المحافظة والمحافظ في متابعة المشاريع، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن المواطن سيراقب الأداء وهو ينتظر الفرصة الأفضل والخدمة الأحسن.

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تريد طيّ ملف المشاريع المتلكئة تماماً، وعلى المحافظ خفض عدد المشاريع المتلكئة، مؤكداً أن هناك مشاريع كبيرة ستُمول من خارج موازنة المحافظة، إذ ستتولاها الحكومة الاتحادية، مثل مشروع خدمات سوق الشيوخ المتكامل، الذي تزيد تكلفته عن 400 مليار، منوهاً بأن مشروعي مطار الناصرية وتطوير مدينة أور، من المشاريع التي ستنقل المحافظة إلى واقع جديد.