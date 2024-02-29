السيد الحكيم يشدد على اختيار شخصية بسمات قيادية مقبولة لرئاسة مجلس النواب

2024-02-29 21:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

إلتقينا مساء اليوم رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ووفدا من قيادات حزب تقدم، وناقشنا تطورات المشهد السياسي وواقع المحافظات بعد تشكيل الحكومات المحلية الجديدة، حيث باركنا للجميع ثقة جماهيرهم، وشددنا على ضرورة تقديم الخدمات والارتقاء بواقع المدن، فيما دعونا إلى حسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، وأكدنا أهمية أن يحظى الرئيس القادم بدعم ممثلي المكون السني الكريم وشددنا على اختيار آلية قادرة على فرز شخصية مقبولة من الجميع، وأهمية أن تتصف الشخصية بسمات قيادية قادرة على إدارة المجلس.

ناقشنا أيضا تطورات الأحداث في غزة، وعبرنا عن استغرابنا الشديد من سكوت المجتمع الدولي إزاء ما يجري في غزة المنكوبة حيث عدد الضحايا الذي تجاوز الثلاثين ألف إنسان غالبيتهم من النساء والأطفال، ودعونا إلى وقف فوري لإطلاق النار كمقدمة لمنع انتقال الصراع إلى مساحات أخرى.

