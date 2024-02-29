طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة في تصفيات كأس العالم 2026

2024-02-29 21:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سمّت لجنة الحكّام في الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم، يوم الخميس، طاقماً تحكيمياً عراقياً لقيادة مباراة منتخبي الإمارات واليمن ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وتألف الطاقم التحكيميّ من مهند قاسم، حكماً للساحة يساعده كل من واثق مدلل، وأحمد صباح، بينما سيكون الحكم يوسف سعيد حكماً رابعاً، للمباراة المقررة في الإمارات يوم 21 من شهر آذار المقبل.

هذا وكلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، الحكمَ الدولي زيد ثامر للتواجد ضمن الطاقم التحكيميّ لمباراة منتخبي طاجيكستان والسعودية.

وسيكون ثامر ضمن الطاقم التحكيميّ، وبصفة حكمٍ رابع، حيث تقام المباراة في طاجيكستان ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027 الشهر المقبل.