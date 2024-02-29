رغم حملة "شراء السلاح وتسجيله".. نائب عراقي يؤشر عدم جدية بـ "حصر المنفلت"

2024-02-29 21:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر النائب المستقل في مجلس النواب العراقي سجاد سالم، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، حملات الحكومة العراقية لحصر السلاح المنفلت، بـ "غير المجدية".

وقال سالم لـ"بغداد اليوم"، إن "الوعود الحكومية بشأن السيطرة على السلاح المنفلت ما زالت مجرد وعود ولا تطبيق لها على ارض الواقع، والسلاح لا يزال يصول ويجول في مدن العراق المختلفة، دون رادع حقيقي".

وأضاف أن "حصر السلاح المنفلت يطلب تطبيق القانون بقوة الدولة بعيدًا عن أي ضغوطات سياسية أو خارجية، خاصة أن هذا السلاح يهدد الدولة العراقية، ولهذا يجب الحد منه عبر خطوات حقيقية وعملية وليس عبر الوعود والقرارات التي تبقى حبر على ورق ولا تنفيذ حقيقي لها".

وتجري وزارة الداخلية حملة للسيطرة على السلاح المنفلت، عبر حملة شراء السلاح من المواطنين وبتخصيص يبلغ 15 مليار دينار وبواقع مليار دينار لكل محافظة، أما الحملة الاخرى هي فتح باب تسجيل سلاح المواطنين وبواقع قطعة سلاح خفيفة واحدة فقط لكل منزل.