وزير النقل يوجه بزيادة عدد الرحلات الجوية لاستيعاب طلبات عودة المعتمرين

2024-02-29 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بزيادة عدد رحلات الناقل الوطني؛ لاستيعاب طلبات عودة المعتمرين من المملكة العربية السعودية.وذكرت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزير أصدر توجيها للخطوط الجوية العراقية، باستيعاب زيادة طلب عودة المعتمرين العراقيين على متن الناقل الوطني من المملكة العربية السعودية إلى العراق".وأضافت، أن "مدير عام الخطوط الجوية العراقية المهندس مناف عبد المنعم، أوعز إلى الأقسام المعنية في الشركة بتخصيص (7) رحلات إضافية وبشكل يومي".وتابعت، أن "رحلات الناقل الوطني ستنطلق اعتباراً من الأول من آذار الجاري، من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة إلى جميع المطارات العراقية، ليرتفع العدد إلى (17) رحلة يوميا".وبينت، أن "توجيهات السعداوي شددت على التأكيد باستنفار كامل الإمكانات لتوفير الراحة والخدمات الملائمة لضيوف الرحمن".