ضبط 16 برادا محملا بالدجاج ومعدا للتهريب في ميناء أم قصر

2024-02-29 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعضبطت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، 16 برادا محملا بمنتوج الدجاج ومعدا للتهريب في ميناء أم قصر.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تستمر جهود هيئة المنافذ الحدودية في التصدي لعمليات الغش والتلاعب وإحباط محاولات التهريب والهدر بالمال العام٬ حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط برادات عدد (16) خارج الحرم الكمركي محملة بمادة (الدجاج) معدة للتهريب".وأضافت، أنه "ومن خلال كشف البضاعة وتدقيق المعاملة الكمركية المنجزة تبين أنها تحتوي مادة (دجاج كامل) فقط بوزن (392) طنا والمصرح عنه (مقطعات دجاج ودجاج كامل) حيث إن قيمة الرسم الكمركي للدجاج الكامل مع قيمة حماية المنتج (580,000,000) خمسمئة وثمانون مليون دينار، مما سبب هدراً بالمال العام بقيمة (522,000,000) خمسمئة واثنين وعشرين مليون دينار".وأشارت، إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ومحاسبة المقصرين".