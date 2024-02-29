رئيس الجمهورية: المرحلة تتطلب المزيد من التعاون بين جميع القوى الوطنية

2024-02-29 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التعاون بين جميع القوى والكتل الوطنية لترسيخ الاستقرار.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس 29 شباط 2024 في قصر السلام ببغداد، رئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، إضافة إلى عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية".وأضاف، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث الأوضاع العامة في البلاد وأهمية تضافر الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، كما تمت مناقشة اختيار رئيس جديد لمجلس النواب وفق الاستحقاقات الدستورية والانتخابية".وأكد رئيس الجمهورية- بحسب البيان- أن "المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين جميع القوى والكتل الوطنية لترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في العراق ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية وبما يعزز السلم والأمن لشعبنا وشعوب المنطقة".وأشار رشيد، إلى "ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وإكمال الاستحقاقات الدستورية وفقا للتفاهمات بين الأطراف السياسية والتي تسهم بدعم الاستقرار السياسي ولتمكين هذه المؤسسة من أداء دورها في إقرار التشريعات والقوانين ذات الصلة بحياة المواطنين"، بحسب البيان.ونبه، بـ "ضرورة إكمال عملية اختيار محافظين للمحافظات المتبقية وبما يدعم الحكومة في إكمال فقرات برنامجها التنفيذي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين".بدوره، أكد الحلبوسي "أهمية توحيد الصفوف بين القوى العراقية من أجل الحفاظ على سيادة البلد وتحقيق أهداف التنمية الشاملة"، مشيداً، بـ "طروحات رئيس الجمهورية الداعمة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب من أجل أداء المجلس لمهماته الوطنية"، وفق نص البيان.