الخطوط الجوية العراقية تقرر زيادة عدد الرحلات

2024-02-29 21:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت الخطوط الجوية العراقية اليوم الخميس (29 شباط 2024) زيادة عدد الرحلات الجوية لاستيعاب طلبات عودة المعتمرين من الديار المقدسة.

وذكر بيان لوزارة النقل تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجه الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بزيادة عدد رحلات الناقل الوطني لاستيعاب طلبات عودة المعتمرين من المملكة العربية السعودية".

ولفت البيان الى، ان "الوزير أصدر توجيها للخطوط الجوية العراقية، بإستيعاب زيادة طلب عودة المعتمرين العراقيين على متن الناقل الوطني من المملكة العربية السعودية الى العراق".

وأضاف البيان، ان "مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، اوعز الى الأقسام المعنية في الشركة بتخصيص (7) رحلات إضافية وبشكل يومي".

وأكد البيان، أنه "واعتباراً من الأول من آذار الجاري، ستنطلق رحلات الناقل الوطني من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة الى جميع المطارات العراقية، ليرتفع عدد الرحلات اليومي (17) رحلة".

وتابع البيان، ان "توجيهات وزير النقل شددت على التأكيد باستنفار كامل الإمكانات لتوفير الراحة والخدمات الملائمة لضيوف الرحمن".