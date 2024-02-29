2024-02-29 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، ورئيس مجلس المحافظة، عبد الباقي العمري، بالإضافة إلى أعضاء المجلس. وبارك رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز، “للحضور نيلهم ثقة المواطنين بعد توقف استمر 10 سنوات”، مشدداً على أن “أبناء محافظاتنا يتطلعون إلى واقع […]

ظهرت المقالة ملفات المشاريع على طاولة السوداني ومجلس محافظة ذي قار أولاً على ايرث نيوز.