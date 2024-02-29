النقل توجه بزيادة عدد الرحلات الجوية لاستيعاب طلبات عودة المعتمرين

2024-02-29 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

(١٧) رحلة ستنفذ بدءا من يوم غد وزير النقل يوجه بزيادة رحلات الناقل الوطني لاستيعاب طلبات عودة المعتمرين …… وجه وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بزيادة عدد رحلات الناقل الوطني لاستيعاب طلبات عودة المعتمرين من المملكة العربية السعودية. وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان السيد الوزير أصدر توجيها للخطوط […]

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