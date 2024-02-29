2024-02-29 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بعد أكثر من عام على توقيعه قرارًا يحظر استعمال المنصة من قبل المسؤولين وفي الدوائر الحكومية للاشتباه في خدمة التطبيق للدعاية الصينية، ولتشكيلها اختراقًا أمنيًا في الولايات المتحدة، يحاول الرئيس الأمريكي والمرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة 2024، جو بايدن، جذب ناخبي جيل الشباب، المعروف باسم “الجيل Z”، وجيل الألفية، من خلال التواجد على […]

ظهرت المقالة عبر “تيك توك”.. بايدن يحاول جذب انتباه الجيل “Z” قبل انتخابات الرئاسة أولاً على ايرث نيوز.