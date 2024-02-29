مشروع نفطي عملاق ومطار مدني.. كشف تفاصيل اجتماع السوداني بإدارة ذي قار وحكومتها

2024-02-29 22:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس ذي قار، عبد الباقي العمري، يوم الخميس، عن تفاصيل لقاء جمع وفد الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي، برئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد بناءً على دعوة من الأخير.

وأوضح العمري، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة المحلية قدمت شرحاً مفصلاً عن ملفي الخدمات والتعيينات وأهميتهما لأبناء المحافظة"، مشيرا إلى أنه تحدث لرئيس الوزراء، عن أبرز المشكلات التي تعاني منها ذي قار.

وأضاف أن "رئيس الوزراء أوعز بأن تكون ذي قار من ضمن المحافظات التي لها حصة أكبر في الحصول على درجات وظيفية في الفترة المقبلة"، لافتاً إلى مطالبة الحكومة المركزية بإعطاء ذي قار اهتماماً خاصاً.

وقال العمري، إن رئيس الوزراء أبلغ أعضاء الحكومة المحلية بـ"قرب المباشرة بإنشاء مشروع نفطي عملاق في ذي قار، من ضمن مشاريع نفطية عدة ستنشأ في محافظات أخرى، ويختص هذا المشروع النفطي بالصناعات البتروكيماوية والغاز، وستنفذه إحدى الشركات الروسية، وسيكون مكانه قرب مناطق الحقول النفطية في المحافظة".

وبحسب رئيس مجلس ذي قار، فإن السوداني، أبلغ أعضاء الحكومة المحلية أيضاً بوجود مشاريع كبيرة ستُمول من خارج موازنة المحافظة، وستتولاها الحكومة الاتحادية، مثل "مشروع خدمات سوق الشيوخ المتكامل الذي تزيد تكلفته عن 400 مليار دينار، ومشروع مطار الناصرية وتطوير مدينة أور الأثرية".