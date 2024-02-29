صدور حكم قضائي بحق رائد جوحي

2024-02-29 22:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس، بصدور حكم غيابي بالسجن لمدة سنة بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي.وقال المصدر القضائي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القضاء العراقي أصدر حكما غيابيا بالحبس لمدة سنة بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".وأضاف، أن "الحكم جاء على خلفية تهريبه المتهم ضياء الموسوي وعدم تنفيذه أمر القبض".