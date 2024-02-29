محافظة بغداد تعلن قرب إنجاز مدخل العاصمة الشمالي

2024-02-29 22:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأعلنت محافظة بغداد، اليوم الخميس، قرب إنجاز مدخل بغداد - الموصل، فيما أشارت إلى المساعي لحل معوقات المشاريع المتلكئة.وقال النائب الفني لمحافظ بغداد هاني نور الله، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة المحلية في المحافظة تتابع المشاريع التي تقع ضمن مسؤوليتها ومن ضمنها المشاريع المتلكئة"، مؤكدا "المساعي لحل جميع معوقات المشاريع المتلكئة بأقرب وقت".وأضاف، أن "غالبية المشاريع المتلكئة في المحافظة تم حل المعوقات التي اعترضتها وسيتم حل البقية تدريجياً".وأشار في الوقت نفسه، إلى أن "العمل يسير بوتيرة متزايدة في مشاريع مداخل محافظة بغداد الأربعة"، مبينا، أن "مدخل بغداد - الموصل الذي يقع تحت مسؤولية المحافظة مهم ويحتوي على مجسرات عديدة وذو مساحة كبيرة ومن المؤمل إنجازه بالكامل قريباً".