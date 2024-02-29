العراق يدين المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيونية في دوار النابلسي بغزة

2024-02-29 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأدانت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيونية في دوار النابلسي بغزة.وقالت الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ندين ونستنكر المجزرة التي ارتكبتها سلطة الاحتلال بحق المواطنين الذين كانـوا ينتظـرون وصـول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين".وجددت مطالبتها "المجتمع الدولي باستخدام الوسائل الممكنة كافة لحماية الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أزمة إنسانية خطرة"، مشيرة، إلى أن "لجـوء سلطة الاحتلال لسياسة الإبادة الجماعيـة وإصرارهـا عـلى مواصلة عمليات القتل والتهجير مؤشر على تجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يتطلب وقفة جادة لحماية الشعب الفلسطيني".