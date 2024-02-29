2024-02-29 22:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

كشف مصدر قضائي، اليوم الخميس، عن صدور حكم بالحبس لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي. وذكر المصدر لـوكالة إيرث نيوز ان “القضاء أصدر حكماً غيابياً بالحبس لمدة سنة بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”. ولفت الى ان الحكم صدر “على خلفية تهريب جوحي للمتهم ضياء الموسوي […]

ظهرت المقالة القضاء يحكم بالحبس الغيابي لـرائد جوحي وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة أولاً على ايرث نيوز.