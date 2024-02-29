الحدود ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من الطلبة في دوري نجوم العراق

2024-02-29 22:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خطف فريق الحدود ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق الطلبة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف مساءً وانتهت بفوز الحدود بهدف واحد دون رد للطلبة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الحدود بهدف مقابل لا شيء لفريق الطلبة، جاء الهدف عن طريق المحترف ناثانيل نانكولو في الدقيقة 15، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق حكم اللقاء صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من سالم عامر حكم ساحة، يساعده كل من حسين فليح مساعد أول، وكرار عبد الأمير مساعد ثانٍ، وسجاد خالد حكم رابع، ومهند قاسم حكم "فار".