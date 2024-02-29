2024-02-29 22:44:40 - المصدر: سامسونج

بفضل تصميمها الحديث، تساعد Galaxy Fit3 المستخدمين على ممارسة التمارين بذكاء، واكتساب فهم أفضل لصحتهم، والاستمتاع بتجارب متصلة متطورة

بغداد، العراق، 29 شباط 2024: كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات النقاب عن Galaxy Fit3، أحدث أجهزتها الخاصة بتتبع أنشطة اللياقة البدنية؛ والذي يضع تقنيات مراقبة الصحّة المتقدّمة بمتناول الجميع، ويساعدهم على تحسين صحتهم واعتماد نمط حياة أكثر عافية. وتتميز ساعة Galaxy Fit3 بهيكل من الألومنيوم وشاشة أوسع، مما يتيح للمستخدمين تتبع بياناتهم الصحيّة بشكل فوري وعلى مدار الساعة، بما في ذلك التدريبات اليوميّة وجودة النوم. وهي متاحة الآن في السوق العراقي بثلاثة خيارات ألوان تشمل الرمادي والفضي والذهبي الوردي، وذلك في جميع معارض موزعين ووكلاء الرسميين ونقاط البيع المعتمدة في جميع مدن ومحافظات العراق، بالإضافة إلى متجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: https://www.samsung.com/iq_ar/watches/galaxy-fit/galaxy-fit3-gray-bluetooth-v5-3-sm-r390nzaamea/buy/

وأكّد السيد سانجمين كيم، المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في العراق: على التزام سامسونج بتوفير أدوات متقدّمة لمراقبة الصحة، من شأنها مساعدة المستخدمين على تحقيق العافية، في وقت يشهد فيه اهتماماً متنامياً بالوعي الصحّي الشامل. وقال: "يعزز جهاز Galaxy Fit 3، أحدث أجهزة تتبع اللياقة البدنية من سامسونج، حرصنا على تقديم الأدوات والوسائل سهلة الوصول، والتي ترتقي بالممارسات الصحيّة اليومية وتحفز الأفراد على السعي لتحقيق أفضل ما لديهم".

جهاز تتبّع بمزيج من المتانة والأناقة تجعله رفيقك المثالي في رحلة اللياقة البدنية ويأتي جهاز Galaxy Fit 3 بهيكل من الألومنيوم ويتميز بشاشة 1.6 بوصة، وهي أعرض بنسبة 45% مقارنة بسابقه، ولا يُتيح التصميم المُحسّن ملاءمة أنيقة ومريحة للاستخدام اليومي فحسب، بل يسمح أيضًا للمستخدمين بالوصول بسهولة إلى الرؤى التفصيلية وبنظرة واحدة فقط. وبفضل عمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 13 يومًا، يمكن للمستخدمين دم3 Galaxy Fit بسلاسة في أنماط حياتهم دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر. كما يعد التخصيص ميزة أساسية في الجهاز، حيث يوفر للمستخدمين القدرة على تحسين نمط جهاز التتبع من خلال الاختيار من بين أكثر من 100 وجه ساعة تم إعدادها مسبقًا، أو تعيين صورهم الخاصة كخلفية. بالإضافة إلى ذلك وبنقرة واحدة، يمكن للمستخدمين تغيير سوار الجهاز ومطابقته بسلاسة ليناسب أسلوبهم وأنشطتهم اليومية.

تتبع مقاييسك الصحيّة بدقة وكفاءة على مدار الساعة ولطالما التزمت سامسونج بالتركيز على أهميّة جودة النوم في تعزيز الصحّة العامة، وتمكين المستخدمين من فهم أنماط نومهم وتنمية عاداتهم الصحية باستخدام أدوات مراقبة النوم المتقدمة. ويتجسّد هذا الالتزام في جهاز 3 Galaxy Fit، مما يسمح للمستخدمين بارتدائه بشكل مريح طوال الليل لمراقبة أنماط نومهم. كما يمكنه أيضًا اكتشاف الشخير وتتبع مستويات الأكسجين في الدم، مما يوفر قياسات شاملة. ومن خلال الاستفادة من بيانات النوم الفردية، يوفر جهاز Galaxy Fit 3 تدريبًا شخصيًا على النوم، مما يمنح المستخدمين رؤى مفيدة لتعزيز فهمهم للنوم وتوجيههم نحو تغييرات إيجابية في روتينهم.

وتعمل ساعة Galaxy Fit3 على تمكين المستخدمين من مراقبة أنشطتهم اليومية بفعالية. ومع القدرة على تتبع أكثر من 100 نوع من التدريبات في أي وقت وفي أي مكان، يمكن للمستخدمين مراجعة سجلات تمارينهم بسهولة، مما يعزز الدافع للوصول إلى أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم. وتتميز Galaxy Fit3 بتصنيف 5ATM ومقاومتها للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، مما يضمن قدرة المستخدمين على المشاركة في الأنشطة الخارجية عبر بيئات متنوعة دون قلق. بالإضافة إلى ذلك، توفر3 Galaxy Fit للمستخدمين رؤى شاملة حول صحتهم العامة، وتقدم المقاييس الأساسية مثل معدل ضربات القلب ومستويات التوتر.

استمتع بالراحة والأمان ضمن منظومة Galaxy وتولي ساعة3 Galaxy Fit الأولوية لرفاهية وسلامة المستخدم من خلال إضافة ميزات الأمان المتقدمة، حيث تساعد ميزة اكتشاف السقوط على تحديد الحوادث المحتملة وتحث المستخدمين على الوصول إلى خدمات الطوارئ على الفور، بينما تتيح ميزة الطوارئ SOS المساعدة الفورية عن طريق الضغط على الزر الجانبي خمس مرات، الأمر الذي يضمن حصول المستخدمين على شبكة أمان موثوقة، ويسمح لهم طلب المساعدة بكفاءة وفعالية عند الحاجة.

ويستمتع مستخدمو3 Galaxy Fit بتجربة غنية قابلة للارتداء من خلال التكامل بسلاسة مع الميزات المتنوعة داخل منظومة Samsung Galaxy المتصلة. وتعتبر3 Galaxy Fit بمثابة وحدة تحكم متعددة الوظائف مباشرة على معصم اليد، ولا تعمل فقط كجهاز تحكم عن بعد لكاميرا الهاتف الذكي مما يسهل التقاط الصور وإعدادات المؤقت باستخدام Camera Remote ولكن أيضًا كأداة لتشغيل الوسائط وإدارتها على أجهزتهم المتصلة. ولمزيد من الراحة، يمكن للمستخدمين مزامنة الأوضاع بسهولة بين جهاز Galaxy Fit 3 والهاتف الذكي المتصل بها عندما يرغبون في تجنب أي إزعاج أو الاستعداد لوقت النوم. وفي المواقف التي يكون فيها الهاتف الذكي في غير مكانه، تتيح ميزة "البحث عن هاتفي المحمول" Find My Phone المتوفرة على3 Galaxy Fit للمستخدمين تحديد موقع أجهزتهم بسهولة أو العكس.