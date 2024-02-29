العراق والامارات يتفقان على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية

2024-02-29 23:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاتفق وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الخميس، مع وفد من شركة ‏‏(‏‎(AMEA‏ الإماراتية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة.وذكرت وزارة الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل, التقى اليوم الخميس, وفد من شركة ‏‏(‏‎(AMEA‏ الإماراتية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، وجرى خلال اللقاء استعراض واقع المنظومة الكهربائية في العراق وخطوات ‏الحكومة لتحسين جودة الخدمة وموثوقية التجهيز, من خلال حزمة مشاريع ‏إستراتيجية يجري تنفيذها في عدة محافظات".وأعرب وزير الكهرباء بحسب البيان، عن "ترحيبه بالشركات الإماراتية الراغبة في العمل بالعراق ‏والإستثمار في قطاع الكهرباء", مجدداً "التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم ‏والتسهيلات للشركات العربية والأجنبية المهتمة بالاستثمار في العراق".وأوضح البيان، أن "الجانبين اتفقا على توقيع مذكرة تفاهم في الفترة القادمة لتعزيز التعاون بين ‏العراق والإمارات في مجال الطاقة وتطوير البنية التحتية الكهربائية".