"صديقة البيئة" تتواجد بقوة في معرض اربيل الدولي للسيارات (صور)

2024-02-29 23:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تميز معرض اربيل الدولي للسيارات بمشاركة العديد من الشركات العالمية التي ركزت جزء منها على السيارات الكهربائية و الصديقة للبيئة.

وقال چيا إسماعيل مدير عام مبيعات إحدى الشركات المشاركة في المعرض، لوكالة شفق نيوز إن: "شركتنا شاركت للمرة التاسعة في هذا المعرض الدولي وهو فرصة لكل هواة السيارات للتعرف على أحدث التكنولوجيات والسيارات المعروضة".

واضاف اسماعيل؛ ان "التركيز هذه السنة هو على سيارات الخط (سبورت) والسيارات الكهربائية اضافة الى السيارات ذات التصاميم الفريدة".

من جانبه؛ قال أحمد مظفر مدير تسويق شركة مشاركة في المعرض، للوكالة، أن "السيارات الصديقة للبيئة تعد جديدة على السوق العراقية ونرى ان عقلية المستهلكين بدأت تتوجه نحو هذه النوعية من السيارات حسب التطور الذي يحدث في العالم واقتصادية هذه السيارات".

وأضاف مظفر أن "هناك نوعين من السيارات الصديقة للبيئة وهي الكهربائية الكاملة والسيارات التي تعمل بالنظامين الكهربائي والميكانيكي وحاليا هذه النوعية هي الأكثر مبيعا من قبل الشركات كونها تناسب السوق المحلي في العراق".

وشارك في المعرض 120 شركة سيارات من مختلف أنحاء العالم حيث تستمر فعالياته حتى 3 من شهر اذار المقبل.