وزير الداخلية يشدد على أهمية التخطيط الإستراتيجي لحفظ الأمن والاستقرار

2024-02-29 23:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، على أهمية التخطيط الإستراتيجي لحفظ الأمن والاستقرار.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "برعاية وحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، انعقد الاجتماع التحضيري للأمن المناطقي، بحضور وكيلي الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات وعدد كبير من القادة والمستشارين والخبراء في الوزارة".وأكد الشمري- خلال الاجتماع- أن "هنالك نوعين من التمرين: الأول على مستوى قسم، والآخر على مستوى قيادة"، موجهاً، "بتشكيل لجنة لإعداد هذه التمارين".وشدد الشمري على "أهمية كيفية قيام مدير القسم من خلال التمرين إدارة السيطرة ووحدة القيادة".وأكد أيضا على "وجوب معرفة حدود قاطع المسؤولية لكل مدير قسم وتوابعه من الشرطة المحلية والنجدة والمرور وحماية المنشآت وباقي المفاصل؛ لكي يضع الخطط الإستراتيجية لحفظ الأمن واستقراره ضمن حدوده، وكيف تكون القيادة مركزية بيد مدير قسم الشرطة".