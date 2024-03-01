بينهم ضابط نجدة.. مصرع واصابة 8 اشخاص بحادث سير في ذي قار

2024-03-01 00:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بوقوع حادث سير مروع جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة وتسبب بمصرع وإصابة 8 أشخاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع بمنطقة تل اللحم جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة ناتج عن تصادم عجلتين، حيث أدى لمصرع 5 اشخاص بينهم ضابط في شرطة نجدة المحافظة".

وأضاف المصدر، كما ان "3 آخرين أصيبوا في الحادث بجروح بليغة"، مشيرا إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".