2024-03-01 00:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، أن أجوبة الشيخ أحمد الشيباني عن الفتاوى الفقهية والأسئلة الشرعية لا تمثله.

وقال مكتب الصدر في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بالنظر لكثرة تصدي (الشيخ أحمد الشيباني) للإجابة عن الفتاوى الفقهية والأسئلة الشرعية في مواقع التواصل الإجتماعي يعلن المكتب الخاص أن أجوبته في هذه المواضيع وغيرها لا تمثّل مكتب السيد الشهيد (قدس سره) إطلاقاً".