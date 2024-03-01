الاتحاد العراقي ينفي وجود شكوى من الاتحاد الاسيوي ضد يونس محمود

2024-03-01 00:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، الأنباء التي اشارت الى تقديم الاتحاد الاسيوي شكوى ضد النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيسَ الاتحاد الآسيويّ سلمان بن إبراهيم لم يتقدم بشكوى ضد النائبِ الثاني لرئيسِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم يونس محمود"، مبيناً أن "الاخبارَ التي تمّ تداولها في وسائل الإعلامِ المُختلفة عاريةٌ عن الصحةِ، ولا تمت للحقيقةِ بأي صلة".وأوضح أن "ما وردَ كان مجردَ استفسارٍ من قبل لجنةِ الانضباط في الاتحادِ الآسيويّ بخُصوصِ التصريحات الإعلاميّة للنائبِ الثاني لرئيسِ الاتحاد بعدَ مباراةِ منتخبنا الوطنيّ الأخيرة في بُطولةِ كأس آسيا"، لافتاً إلى أنه "سيتمّ الردُّ بشكلٍ رسميّ على هذه الاستفساراتِ خلال اليومين المُقبلين، وأن علاقةَ النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد بالشيخ سلمان بن إبراهيم مبنيةٌ على أساسِ الودِ والاحترام المُتبادل، وهو شخصٌ يقدّر الكرةَ العراقيّة ونجومها، ومنح النائبَ الثاني يونس محمود شرفَ تقديم كأس نهائي البُطولةِ الآسيويّة الأخيرة، وعليه فإنه ليس من المنطقِ أن يتمَّ تناول هذه الأخبار العارية عن الصحةِ في بعض وسائل الإعلام على أساسِ تعرُّضِ يونس محمود للعقوبةِ من قبل شخصه بصفته رئيسًا للاتحادِ القاريّ".