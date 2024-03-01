جماهير النصر تداوي جراح رونالدو

2024-03-01 00:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحرصت جماهير النصر على دعم نجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة الحزم، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.ويغيب رونالدو عن معركة الحزم، بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم التي قررت إيقافه مباراة وتغريمه 10 آلاف ريال.ورغم غياب البرتغالي صاحب الـ39 عاما إلا أنه حرص على التواجد في المقصورة الرئيسية لمتابعة المباراة ودعم فريقه من المدرجات.ورفعت جماهير النصر لافتة "كريستيانو رونالدو هداف العالم"، في إشارة إلى التربع على عرش ترتيب هدافي العالم خلال 2023، بإحراز 54 هدفا.كذلك شهدت الدقيقة السابعة هتافا مستمرا باسم كريستيانو رونالدو وترديد كلمة "Si" التي يحتفل بها الدون دائما بعد تسجيل الأهداف.ويشهد الموسم الحالي ظهورا مميزا لرونالدو مع النصر، حيث سجل حتى الآن 34 هدفا وصنع 11 في 35 مباراة خاضها بكافة البطولات.