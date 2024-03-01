2024-03-01 00:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، القبض على خمسة متهمين مطلوبين للقضاء خلال تنفيذ ممارسات امنية بالمحافظة. وذكرت القيادة في بيان، ان “مفارز قسم شرطة بدرة تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين قضائيا وفق أحكام مواد قانونية مختلفة من قانون العقوبات العراقي”. واكملت “جاء ذلك خلال الممارسات الأمنية التي تجريها تشكيلات شرطة واسط لملاحقة […]

ظهرت المقالة شرطة واسط تجري ممارسات أمنية تسفر عن الاطاحة بخمسة مطلوبين أولاً على ايرث نيوز.