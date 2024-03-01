2024-03-01 00:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بياناً كشف من خلاله حقيقة شكوى رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم بحق نائب رئيس الاتحاد يونس محمود. وذكر الاتحاد في بيان أن “الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم يوضح أن رئيسَ الاتحاد الآسيويّ الشيخ “سلمان بن إبراهيم” لم يتقدم بشكوى ضد النائبِ الثاني لرئيسِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم […]

ظهرت المقالة حقيقة شكوى رئيس الاتحاد الآسيوي ضد يونس محمود أولاً على ايرث نيوز.