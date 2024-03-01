2024-03-01 00:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حسب شهود عيان، فتح الجيش الإسرائيلي النار على مئات من الفلسطينيين الذين تجمعوا للحصول على مساعدات غذائية في منطقة شارع الرشيد في غزة، موقعاً 104 قتيل وأكثر من 760 جريحاً. قالت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس إيد)، سامانثا باورز الخميس إن المدنيين الذين يحاولون إطعام أسرهم “لا ينبغي إطلاق النار عليهم”، […]

ظهرت المقالة رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: “لا ينبغي إطلاق النار على مدنيين يحاولون إطعام أسرهم” أولاً على ايرث نيوز.