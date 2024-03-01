ترامب يدعو بايدن لإجراء اختبار لقدراته العقلية

2024-03-01 00:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

دعا المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن إلى الخضوع لاختبار القدرات العقلية. وقال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي، يوم الخميس: “على جو بايدن المحتال الخضوع لاختبار القدرات العقلية. ربما بهذه الطريقة سنكتشف لماذا يتخذ مثل هذه القرارات السيئة”. وأشار ترامب إلى أنه أخذ اختبار القدرات […]

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