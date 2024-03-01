مرشح مفاجئ لسان جيرمان من صفوف تشيلسي

2024-03-01 08:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأفادت تقارير صحفية بريطانية بأن أحد لاعبي تشيلسي يلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل باريس سان جيرمان.وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن اسم المدافع ليفي كولويل (21 عاماً) ظهر كمرشح مفاجئ للانتقال إلى عملاق الدوري الفرنسي.وشارك كولويل في (31) مباراة مع تشيلسي حتى الآن هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا، وهو خريج أكاديمية النادي، وقد أثبت قدراته مع برايتون الموسم الماضي، عندما لعب له على سبيل الإعارة، ليوقع على عقد جديد مدته ستة أعوام.وأكدت الصحيفة في الوقت ذاته، أنه من غير المرجح أن يستغني تشيلسي عن كولويل الصيف المقبل.ويتطلع باريس سان جيرمان لخطة بديلة تحسبًا لإمكانية فشله في ضم ظهير ليل الشاب ليني يورو البالغ من العمر (18) عاماً وسط منافسة متوقعة من ريال مدريد.وتأتي هذه التقارير في ظل حاجة تشيلسي إلى بيع مجموعة من اللاعبين الصيف المقبل امتثالاً لقواعد اللعب المالي النظيف.المصدر : كورة