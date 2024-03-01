2024-03-01 08:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شنت السلطات الأمنية العراقية، ليل الخميس على الجمعة، حملة دهم وتفتيش شملت العشرات من النوادي الليلية وسط العاصمة بغداد مما أسفرت عن إغلاق عدد منها.

وقال مصدر في الشرطة العراقية لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية والجهات المعنية قامت بمداهمة واغلاق اكثر من 20 نادياً ليلياً، مشيرا إلى اعتقال 12 شخصاً من اصحاب النوادي المخالفين ضمن مناطق الكرادة وسط بغداد.

وكان العشرات من العاملين في النوادي الليلية ''الملاهي'' قد تظاهروا يوم 25 من شهر شباط الماضي في ساحة الفردوس بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، مطالبين إياهم بإعادة فتح النوادي الليلية كونها ''مرافق سياحية''.

ونقل مراسلنا، عن المتظاهرين قولهم "نحن لسنا تجار مخدرات، نحن فنانون، ونعمل من أجل معيشتنا".

وطلب المتظاهرون، من السوداني التدخل وافتتاح القاعات التي أغلقت، مشيرين إلى أنها قاعات يعمل فيها "ناس بسطاء".

وبحسب العاملين المتظاهرين، فإن قوات امنية هاجمت القاعات بطريقة استفزازية لغرض غلقها دون سابق إنذار.

ومنذ العام 2020، تنفذ وزارة الداخلية العراقية، حملة لإغلاق النوادي الليلية والملاهي ومحال بيع المشروبات الكحولية غير المجازة في العاصمة بغداد.

وكانت نوادٍ ليلة ومتاجر لبيع المشروبات الكحولية عرضة لإستهدافات منظمة تبنتها جماعات متشددة بخاصة في العاصمة بغداد.