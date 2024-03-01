أسعار النفط ترتفع والأسواق تنتظر قرار أوبك+

2024-03-01 08:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، ومن المقرر أن تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف حيث تنتظر الأسواق قرار أوبك + بشأن اتفاقيات العرض للربع الثاني وسط اختلاف مؤشرات الطلب للمستهلكين الرئيسيين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0403 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 27 سنتا بما يعادل 0.33 بالمئة إلى 82.18 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 20 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 78.46 دولارا.

ويتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو تحقيق زيادة بنسبة 2.5% على الأقل هذا الأسبوع، في حين يستقر خام برنت بالقرب من سعر التسوية الأسبوع الماضي. ويحوم خام برنت بشكل مريح فوق مستوى 80 دولارًا لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال محللو بي إم آي في مذكرة للعملاء: "استمرت أسعار خام برنت في التداول بشكل جانبي هذا الأسبوع... وقد أظهر سعر برنت 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل قوة مؤخرًا على الرغم من أن الأساسيات لا تزال تميل إلى زيادة العرض".

"إن التوقعات باستمرار تخفيضات إنتاج أوبك+ حتى الربع الثاني من عام 2024 تؤثر أيضًا على المعنويات حيث من المتوقع أن يستمر الطلب الضعيف... ومع ذلك، فقد اتسعت الفترات الزمنية لعقود برنت الآجلة. وسيكون التحرك نحو تخلف أقوى (هيكل السوق) داعمًا وأضاف المحللون: "هناك موقف صعودي أكثر للأسعار مع تسعير الأسواق لتشديد الأسعار في الأشهر المقبلة".

وأظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 26.42 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن يناير/كانون الثاني. وارتفع إنتاج ليبيا على أساس شهري بمقدار 150 ألف برميل يوميا.

وقالت المصادر إنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات في الأسبوع الأول من مارس، ومن المتوقع أن تعلن الدول الفردية عن قراراتها.

قال سوفرو ساركار، قائد فريق قطاع الطاقة في بنك DBS، إن زيادة احتمالات استمرار أوبك + بقيادة السعودية في تخفيضات العرض بعد الربع الأول، وربما حتى نهاية عام 2024، من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

ودعم الأسعار، أظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، أن التضخم في يناير يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، مما أبقى خفض سعر الفائدة في يونيو مطروحًا على الطاولة. وهذا بدوره يمكن أن يخفض تكاليف المستهلك ويحفز نشاط شراء الوقود.

ومع ذلك، فإن بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر فبراير من الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، حدت من مكاسب الأسعار.

وأظهر مسح رسمي للمصانع اليوم الجمعة أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش في فبراير للشهر الخامس على التوالي، مما يزيد الضغط على صناع السياسات في بكين لطرح المزيد من إجراءات التحفيز في الوقت الذي يواجه فيه أصحاب المصانع صعوبة في الحصول على الطلبيات.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير التصنيعي، والذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 51.4 من 50.7 في يناير، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.

قالت DBS: "في جانب الطلب، نتفق على أن الربع الثاني سيشهد بعض الفواق، ونتوقع أن ينخفض متوسط خام برنت في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2024، قبل أن ينتعش في النصف الثاني من عام 2024 على خلفية سيناريو خفض أسعار الفائدة المحتمل، والذي من شأنه أن يعزز تدفقات الأموال نحو الأصول الأكثر خطورة". ساركار البنك.