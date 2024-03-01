2024-03-01 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي حادث سقوط ضحايا بين سكان قطاع غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية بأنه “كابوس” داعية لضمان الحماية للسكان. وقالت جولي للصحفيين، يوم الخميس: “عندما يصل الأمر لما حدث في غزة اليوم… علي أن أقول إنه كابوس”. وتابعت الوزيرة قائلة: “علينا أن نتأكد من أن المساعدات الدولية يتم إرسالها […]

ظهرت المقالة كندا: قتل فلسطينيين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة كابوس أولاً على ايرث نيوز.