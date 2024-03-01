2024-03-01 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة الأول من مارس آذار لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة، وسط متابعة آخر التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومستجدات الطلب على الخام. وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 82.22 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.3% مسجلة 78.50 دولار […]

ظهرت المقالة ارتفاع أسعار النفط .. والخام الأميركي يتجه لمكاسب أسبوعية 4% أولاً على ايرث نيوز.